वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से भी सवाल खड़े किए है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम दसवें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के बजाय नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरीके से पुल का नाम बदला गया है, उससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं।