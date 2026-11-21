Nitish Setu Controversy: बिहार में कच्ची दरगाह-बिदूपुर सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष के सवालों के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और जयप्रकाश नारायण (JP) सेतु के बाद अब नीतीश कुमार के नाम पर एक और बड़े पुल का होना JDU और बिहार की 13 करोड़ से अधिक जनता के लिए गर्व और सम्मान की बात है।