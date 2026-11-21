तेजस्वी द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, 27 फरवरी 2026 को उन्होंने विधानसभा में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव (संख्या 65/2026) के जरिए यह सुझाव दिया था कि कच्ची दरगाह-बिदूपुर पुल का नाम अक्षयवट राय सेतु रखा जाए। इसके जवाब में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने बताया कि उन्हें पहले ही छह लेन वाले कच्ची दरगाह-बिदूपुर पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिल चुका था। उस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जा रही थी। यह जवाब 10 फरवरी 2026 को दिया गया था।