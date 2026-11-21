उद्घाटन से पहले नीतीश सेतु के नाम पर विवाद
Nitish Setu Controversy: बिहार में कच्ची दरगाह-बिदूपुर छह लेन गंगा पुल के नामकरण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश सेतु रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पुल का उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हालांकि, उद्घाटन से पहले ही विपक्ष ने पुल के नाम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ दस्तावेज साझा करते हुए सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने बताया कि पहले इस पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी या स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसका नाम एक नीतीश कुमार के नाम पर रख दिया गया है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक दस्तावेज साझा करते हुए कहा कि जिस पुल का नाम पहले सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा जाना था उसका नाम अब नीतीश कुमार के नाम पर रखा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह सिख समुदाय की भावनाओं की अनदेखी क्यों की जा रही है?
पवन खेड़ा ने यह भी पूछा कि नीतीश कुमार के जीवित रहते ही उनके नाम पर पुल का नामकरण करने की इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने इस फैसले को नीतीश कुमार को राजनीतिक मुख्यधारा से जल्दबाजी में बाहर किए जाने की कोशिश से भी जोड़कर सवाल उठाया।
तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर विधानसभा में दिए गए एक आधिकारिक जवाब की प्रति साझा की। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले इस बात पर सहमति जताई थी कि कच्ची दरगाह-बिदूपुर पुल का नाम इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाएगा। तेजस्वी के अनुसार, जब नीतीश कुमार सक्रिय रूप से काम करने की स्थिति में नहीं थे, तब उन्होंने (तेजस्वी ने) विधानसभा में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव के जरिए यह मांग उठाई थी कि पुल का नाम अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाए।
तेजस्वी द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, 27 फरवरी 2026 को उन्होंने विधानसभा में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव (संख्या 65/2026) के जरिए यह सुझाव दिया था कि कच्ची दरगाह-बिदूपुर पुल का नाम अक्षयवट राय सेतु रखा जाए। इसके जवाब में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने बताया कि उन्हें पहले ही छह लेन वाले कच्ची दरगाह-बिदूपुर पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिल चुका था। उस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जा रही थी। यह जवाब 10 फरवरी 2026 को दिया गया था।
इस जवाब का हवाला देते हुए, तेजस्वी ने सवाल उठाया कि अब इस पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर क्यों रखा गया है, जबकि सरकार ने पहले विधानसभा में संकेत दिया था कि इसका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा।
तेजस्वी यादव ने आज होने वाले उस कार्यक्रम पर भी निशाना साधा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पुल का उद्घाटन लगभग एक साल पांच महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं और पिछले 17 महीनों से इस पर वाहनों का आवागमन भी हो रहा है।
तेजस्वी ने सवाल किया कि जब पुल पहले से ही चालू है, तो प्रधानमंत्री इसका दोबारा उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आधारशिला पर प्रधानमंत्री का नाम लिखवाकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी ने आगे कहा कि इस पुल के निर्माण या इससे जुड़े फैसलों में केंद्र सरकार का कोई वित्तीय योगदान नहीं रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस परियोजना का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करने की अपील की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 21 नवंबर को बिहार के वैशाली जिले का दौरा करेंगे। जहां वे लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे, जिनमें 'नीतीश सेतु' भी शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लगभग 14,450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें सड़क, बिजली, शहरी बुनियादी ढांचे, जलापूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
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