Anant Singh's daughter's wedding: बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को है। शादी समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। शुक्रवार को पटना के दानापुर में सगुना मोड़ के पास स्थित रिसॉर्ट में फलदान व तिलक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनंत सिंह ने अपने दामाद ऋषिकेश कुमार को एक लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर उपहार दिया। 25 नवंबर को होने वाली मुख्य शादी में चार लाख से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। अनंत सिंह के भतीजे मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत ने पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर होने वाली शादी नहीं देखी होगी।