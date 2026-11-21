मणिपुर में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत, 180 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती (फोटो सोर्स- IANS)
Manipur Toxic Liquor Case: मणिपुर के चंदेल जिले में मिलावटी शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 180 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आशंका है कि शराब में मेथनॉल मिलाया गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में शराब में मेथनॉल मिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, प्रभावित लोगों ने जिस शराब का सेवन किया था, उसे काकचिंग जिले के सुगनू से लाया गया था।
यह पूरी घटना चंदेल जिले के चाकपी कारोंग और उसके आसपास के इलाकों की है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है, उनमें युवा से लेकर अधेड़ उम्र के लोग शामिल हैं। जैसे ही लोगों की हालत बिगड़ी, उन्हें तुरंत इम्फाल के शिजा हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और बबीना अस्पताल ले जाया गया। शिजा अस्पताल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. चेतन हुंडोंगबाम ने बताया कि अस्पताल पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों में मेथनॉल पॉइज़निंग के साफ लक्षण दिखे हैं। कुछ मरीजों की हालत इतनी खराब है कि उनकी किडनी साफ करने के लिए हीमोडायलिसिस करना पड़ रहा है।
चंदेल के एसपी धर्मेंद्र कुमार ने इस मामले में जिले के उपायुक्त को चिट्ठी लिखी है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि चंदेल जिले में स्थानीय स्तर पर कोई शराब नहीं बनाई जाती है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्रभावित लोगों ने जो शराब पी थी, वह पड़ोसी जिले मणिपुर के काकचिंग के सुगनू इलाके से खरीदकर लाई गई थी। पुलिस का मानना है कि बाहर से लाकर यहां अवैध रूप से यह शराब बेची जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है और सप्लाई करने वाले मुख्य नेटवर्क की तलाश में छापेमारी कर रही है।
डॉ. चेतन हुंडोंगबाम के अनुसार, शिजा अस्पताल के सभी बेड पूरी तरह भर चुके हैं। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग, RIMS और GENIMS से मदद मांगी गई है, ताकि जिन मरीजों को नॉर्मल देखभाल की जरूरत है, उन्हें वहां शिफ्ट किया जा सके। अति-गंभीर मरीजों का इलाज वहीं किया जा रहा है। खबर यह भी है कि प्रभावित इलाकों से मरीजों से भरी एक और बस अस्पताल की तरफ आ रही है, जिससे मरीजों का आंकड़ा और बढ़ सकता है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने खुद शिजा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों की टीम से इलाज की व्यवस्था पर बात की। चंदेल जिला मुख्यालय के स्थानीय प्रतिनिधि सुमिल लांघु ने बताया कि यह घटना बेहद दुखद है, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे से पीड़ितों को सहारा मिला है। सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों और बीमार लोगों को आर्थिक मदद देने का भी भरोसा जताया गया है।
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