चंदेल के एसपी धर्मेंद्र कुमार ने इस मामले में जिले के उपायुक्त को चिट्ठी लिखी है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि चंदेल जिले में स्थानीय स्तर पर कोई शराब नहीं बनाई जाती है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्रभावित लोगों ने जो शराब पी थी, वह पड़ोसी जिले मणिपुर के काकचिंग के सुगनू इलाके से खरीदकर लाई गई थी। पुलिस का मानना है कि बाहर से लाकर यहां अवैध रूप से यह शराब बेची जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है और सप्लाई करने वाले मुख्य नेटवर्क की तलाश में छापेमारी कर रही है।