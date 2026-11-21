AI Image-(ChatGpt)
Google AI Data Centers: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के बढ़ते इस्तेमाल ने डेटा सेंटर्स की बिजली खपत को आसमान पर पहुंचा दिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए गूगल ने धरती के भीतर छिपी ज्वालामुखी की गर्मी को ऊर्जा में बदलने का रास्ता चुना है। कंपनी ने टेक्सास की जियोथर्मल फर्म क्वेस एनर्जी के साथ समझौता किया है। इसके तहत ओरेगन के न्यूबेरी ज्वालामुखी क्षेत्र से 50 मेगावाट स्वच्छ बिजली हासिल की जाएगी। आपूर्ति 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है।
परियोजना में खास मिलीमीटर-वेव ड्रिलिंग तकनीक इस्तेमाल होगी। इसमें उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से गहराई में मौजूद कठोर चट्टानों को वाष्पीकृत कर रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद भूमिगत गर्म चट्टानों में पानी पहुंचाकर भाप तैयार की जाएगी, जिससे टरबाइन चलेंगे और बिजली बनेगी।
सौर और पवन ऊर्जा के उलट जियोथर्मल बिजली चौबीसों घंटे उपलब्ध हो सकती है। इससे गूगल के एआइ डेटा सेंटर्स को लगातार बिजली मिलेगी।
कंपनी के अनुसार, भविष्य में इस साइट की उत्पादन क्षमता 1 गीगावाट तक पहुंच सकती है। हालांकि, फिलहाल 50 मेगावाट आपूर्ति का लक्ष्य है। परियोजना के सामने 10 मील लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर इसे ग्रिड से जोड़ने की चुनौती भी है।
परियोजना के निर्माण से 200 से 400 नौकरियां और संचालन शुरू होने पर 50 से अधिक स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय