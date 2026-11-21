Google AI Data Centers: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के बढ़ते इस्तेमाल ने डेटा सेंटर्स की बिजली खपत को आसमान पर पहुंचा दिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए गूगल ने धरती के भीतर छिपी ज्वालामुखी की गर्मी को ऊर्जा में बदलने का रास्ता चुना है। कंपनी ने टेक्सास की जियोथर्मल फर्म क्वेस एनर्जी के साथ समझौता किया है। इसके तहत ओरेगन के न्यूबेरी ज्वालामुखी क्षेत्र से 50 मेगावाट स्वच्छ बिजली हासिल की जाएगी। आपूर्ति 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है।