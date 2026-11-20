Pakistan Minister India Visit: भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत दोबारा उनके आने-जाने को लेकर शिकायत नहीं करेगा और दोनों देशों के बीच संपर्क बना रहेगा। दिल्ली में आयोजित पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने पहुंचे मलिक ने यह बात मीडिया से बातचीत के दौरान कही। मुसादिक मलिक ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा गिला नहीं करेंगे और हमारा आना-जाना रहेगा।' उनके इस बयान को भारत-पाकिस्तान संबंधों और मौजूदा राजनीतिक माहौल के संदर्भ में देखा जा रहा है।