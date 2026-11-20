पाकिस्तानी मंत्री मलिक को ताजमहल दीदार की मंजूरी पर संशय, Photo- ANI
Pakistan Minister Taj Mahal Visit: पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मामलों के संघीय मंत्री, मुसद्दिक मसूद मलिक की आगरा में ताजमहल देखने की गुजारिश को भारत सरकार की मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। वे नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के साथ ताजमहल का दौरा करेंगे। हालांकि, नई दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह जाने की उनकी एक और गुजारिश को ठुकरा दिया गया है।
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मामलों के संघीय मंत्री, मुसद्दिक मसूद मलिक की आगरा में ताजमहल देखने की गुजारिश को भारत सरकार की मंजूरी मिलने की संभावना है, हालांकि उनके दौरे को लेकर संशय बना हुआ है और यह पूरी तरह से सिक्योरिटी क्लीयरेंस पर निर्भर करता है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो वे नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के साथ ताजमहल का दौरा करेंगे। हालांकि, नई दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह जाने की उनकी एक और गुजारिश को ठुकरा दिया गया है।
इससे पहले मंत्री मुसादिक मसूद मलिक का उनका वीजा केवल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के कार्यक्रम तक सीमित होने और उन्हें ताजमहल व निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं मिलने की मीडिया रिपोर्ट सामने आईं। हालांकि शाम की रिपोर्ट के अनुसार, अब उन्हें आगरा जाने की स्वीकृति दी गई है। मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहे SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत आए हैं।
तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मलिक ने सीमा पार आतंकवाद - खासकर पाकिस्तान की जमीन से होने वाले आतंकवाद - को लेकर भारत की पुरानी चिंताओं पर सीधा जवाब देने से टालमटोल की। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे लगता है कि कल, जब मैं अपना बयान दूंगा, तब हम इस पर काफी बातचीत कर सकेंगे।"
आतंकवाद के नेटवर्क पर लगाम लगाने में इस्लामाबाद की विफलता पर बात करने के बजाय, पाकिस्तानी मंत्री ने चर्चा का रुख क्षेत्रीय इतिहास और सांस्कृतिक विविधता की ओर मोड़ दिया।
सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरों और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से बचने की कोशिश जारी रखते हुए, मलिक ने पहले 'SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अलग-अलग मतभेदों के बावजूद, देशों के बीच बातचीत के लिए संस्कृति पर ध्यान देना एक आसान तरीका है।
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