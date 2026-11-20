

कुणाल घोष ने दावा किया कि टीएमसी को पहले से ऐसी घटना होने की आशंका थी। इसी वजह से दो दिन पहले मुख्य सचिव से लेकर गृह सचिव तक सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हंगामा हुआ। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में बार-बार नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक, पुलिस थानों और नेताओं के घरों पर भी हमले हो रहे हैं। टीएमसी नेता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं और पुलिस के सामने ही हमले हो रहे हैं।