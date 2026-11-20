दिल्ली के प्रदूषण संकट पर सिसोदिया ने कहा कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए केंद्र और सभी उत्तरी राज्यों के बीच आपसी तालमेल और संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धूल और प्रदूषण राज्यों की सीमाओं को नहीं मानते, इसलिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों को मिलकर एक साझा रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपील की कि वो प्रदूषण के लिए किसानों को दोष देना बंद करें। उन्होंने तर्क दिया कि निर्माण कार्यों, वाहनों और अन्य स्रोतों की भी इस समस्या में भूमिका है। सिसोदिया कहा, "यह पूरे उत्तर भारत की सामूहिक विफलता है, और केंद्र सरकार को सभी उत्तरी राज्यों के साथ मिलकर इसका समाधान खोजना चाहिए।"