सुप्रिया श्रीनेत (Photo - ANI)
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) होने वाले हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कांग्रेस (Congress) नेता सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinate) ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी - एसपी (Samajwadi Party- SP) आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चुनावी गठबंधन करेंगी।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का भरोसा जताते हुए सुप्रिया ने कहा, "जिन्हें सीट बंटवारे पर चर्चा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, वो आने वाले दिनों में इस विषय पर बैठक करेंगे। दोनों पार्टियों के बीच एक अच्छा समझौता होगा, सीट बंटवारे की एक ठोस व्यवस्था बनेगी; राज्य में एक मज़बूत गठबंधन चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे।"
सुप्रिया ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी (BJP) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है, उससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। चाहे गांव का व्यक्ति हो या शहर का, युवा हो या बुज़ुर्ग, हर किसी को अपना भविष्य अंधकारमय नज़र आ रहा है।"
बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' (Aradhana Mishra 'Mona') ने कहा कि पार्टी सीट-बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, "हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ लगातार सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष के साथ भी चर्चा हुई है और हम सभी अगले दो-तीन दिनों में एक साथ बैठकर सीट-बंटवारे पर विचार-विमर्श करेंगे।"
सीट बंटवारे के मानदंड पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय (Rajeev Rai) ने अपनी पार्टी के रुख का बचाव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से चुनाव लड़ने के बजाय 'जीतने की संभावना' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राय ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने जीतने की क्षमता को ही मुख्य आधार माना है। इससे बेहतर फॉर्मूला और क्या हो सकता है? जाहिर है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी यह नहीं चाहेंगे कि हम सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़ें और बीजेपी को सत्ता में बने रहने का मौका दें। जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी, तो इससे बेहतर आधार या फॉर्मूला और क्या हो सकता है? कांग्रेस ने एक अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि अगर उन्हें 181 सीटें नहीं मिलीं, तो वो समझौते से इनकार कर देंगे। वो भी चाहते हैं कि बीजेपी हारे, क्योंकि वो भी जनता के भरोसे पर टिके हैं और लोगों के प्रति उनकी भी ज़िम्मेदारी है। कोई भी जनता के साथ धोखा नहीं करेगा।"
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