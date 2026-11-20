सीट बंटवारे के मानदंड पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय (Rajeev Rai) ने अपनी पार्टी के रुख का बचाव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से चुनाव लड़ने के बजाय 'जीतने की संभावना' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राय ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने जीतने की क्षमता को ही मुख्य आधार माना है। इससे बेहतर फॉर्मूला और क्या हो सकता है? जाहिर है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी यह नहीं चाहेंगे कि हम सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़ें और बीजेपी को सत्ता में बने रहने का मौका दें। जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी, तो इससे बेहतर आधार या फॉर्मूला और क्या हो सकता है? कांग्रेस ने एक अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि अगर उन्हें 181 सीटें नहीं मिलीं, तो वो समझौते से इनकार कर देंगे। वो भी चाहते हैं कि बीजेपी हारे, क्योंकि वो भी जनता के भरोसे पर टिके हैं और लोगों के प्रति उनकी भी ज़िम्मेदारी है। कोई भी जनता के साथ धोखा नहीं करेगा।"