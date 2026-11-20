

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साल पांच महीने पहले ही पुल का उद्घाटन कर दिया था और तब से यह आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चालू है। आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री से इस परियोजना का श्रेय लेने से बचने की अपील की। उन्होंने इसे अनावश्यक रूप से खुद को श्रेय देने और अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करार दिया।