Kashmir Air Quality: डल झील, चिनार के पेड़ और बर्फ से ढकी चोटियों के साथ साफ हवा के लिए पहचाने जाने वाले श्रीनगर की हवा इन दिनों सेहत के लिए खतरा बन रही है। 20 नवंबर को एक्यूआइ.इन की लाइव ग्लोबल रैंकिंग में 354 एक्यूआइ के साथ श्रीनगर 'दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर' बन गया था। इस सूची में हरियाणा का हिसार 328 और लुधियाना 309 एक्यूआइ के साथ इसके बाद थे, जबकि दिल्ली 277 एक्यूआइ के साथ नौवें स्थान पर थी। हालांकि, 20 नवंबर को भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधिकारिक आंकड़ों में श्रीनगर में यह स्तर मात्र 59 बताया गया है।