UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच खींचतान के पीछे बड़ा चुनावी गणित है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर जीत-हार का अंतर 10 हजार वोटों से कम था। इनमें भाजपा ने 63 और सपा ने 46 सीटें जीती थीं। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वोटों का अंतर महज 0.17 प्रतिशत अंक रहा। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में एक-एक नाम बचाने की राजनीतिक दलों की कोशिश तेज होना स्वाभाविक है।