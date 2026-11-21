Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की तिलक समारोह की भव्यता और खाने-पीने के इंतजामों की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। शुक्रवार को पटना के दानापुर स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ मेहमानों ने खाने की गुणवत्ता और पूरे आयोजन के प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। कुछ लड़कियों ने खाने की क्वालिटी और स्टार्टर्स न होने की बात कहते हुए इंतजामों को 10 में से केवल 5 अंक दिए।