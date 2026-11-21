बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। (फोटो : ANI )
Samrat Chaudhary: बिहार में NDA सरकार के सत्ता में एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों पर खुलकर बात की। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने नीतीश मॉडल बनाम सम्राट मॉडल, भ्रष्टाचार, माफिया, 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश और विकास योजनाओं पर अपनी बात रखी। वहीं, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक लालू प्रसाद हैं, RJD ही मुख्य विपक्षी दल बनी रहेगी।
सरकार ने साफ कहा गया है कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ घोषित ‘ट्रिपल C’ नीति से कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई टेंडर देते या उसमें गड़बड़ी करते पाया गया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह भी दावा किया गया है कि पहले के मुकाबले अब राज्य में सरकार प्रायोजित अपराध नहीं हो रहे हैं।
बिहार की आर्थिक रफ्तार तेज करने के लिए 12 शहरी टाउनशिप विकसित करने की योजना है, जिनमें अगले पांच साल में 50 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश की क्षमता बताई जा रही है। इन टाउनशिप में शिक्षा, उद्योग, हॉस्पिटैलिटी, चिकित्सा और पर्यटन से जुड़े केंद्र बनाए जाएंगे। मार्च 2027 से इन परियोजनाओं पर काम जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा।
किसानों और जमीन मालिकों की आशंकाओं को दूर करने के लिए जमीन लेने के तीन तरीके बताए गए हैं-
सरकार का दावा है कि बिहार में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही यह 5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा। राज्य में पांच सीमेंट और एथेनॉल फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर में भी निवेश मिला है। बिजली क्षेत्र में 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, बिहटा के ड्राई पोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है और ऐसे अन्य पोर्ट खोलने की योजना है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने जिला और अनुमंडल अस्पतालों में ICU सुविधाएं शुरू की हैं। अब डॉक्टरों को मरीजों को पटना रेफर करने पर ठोस वजह बतानी होगी। राज्य के करीब 9.5 करोड़ BPL लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। वहीं, 1.09 करोड़ परिवारों को हर महीने 1,100 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य का राजस्व मौजूदा 65 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले साल 75 हजार करोड़ और 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपये करना है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार NDA मॉडल पर चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश मॉडल और सम्राट मॉडल का मेल है। नीतीश कुमार के विकास कार्यों को देखते हुए नए गंगा पुल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ JDU को करना है और बीजेपी उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। वहीं, प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में हर किसी को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन जब तक लालू प्रसाद हैं, RJD ही बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रहेगी।
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