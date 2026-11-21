सरकार का दावा है कि बिहार में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही यह 5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा। राज्य में पांच सीमेंट और एथेनॉल फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर में भी निवेश मिला है। बिजली क्षेत्र में 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, बिहटा के ड्राई पोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है और ऐसे अन्य पोर्ट खोलने की योजना है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने जिला और अनुमंडल अस्पतालों में ICU सुविधाएं शुरू की हैं। अब डॉक्टरों को मरीजों को पटना रेफर करने पर ठोस वजह बतानी होगी। राज्य के करीब 9.5 करोड़ BPL लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। वहीं, 1.09 करोड़ परिवारों को हर महीने 1,100 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य का राजस्व मौजूदा 65 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले साल 75 हजार करोड़ और 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपये करना है।