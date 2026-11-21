सुनवाई के दौरान बेंच ने व्यवहारिक पहलुओं पर भी बात की। कोर्ट ने कहा कि सर्विस हथियार से बिना किसी इरादे के भी गोली चल सकती है और जवान खुद घायल हो सकता है। ऐसा हथियार पकड़ते वक्त झटका लगने, गिरने, ट्रिगर किसी चीज में फंसने, अनजाने में दबाव पड़ने या फिर हथियार में किसी तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं को खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाने के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जब कोई खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, तो उसके पीछे इरादा या जानकारी होती है, इसलिए उस स्थिति में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिलता। लेकिन बिना इरादे हुई दुर्घटना में जवान का हक बनता है।