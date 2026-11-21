इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया, जिनके नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं, तो उनमें से कई लोगों ने फॉर्म-7 पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं और मांग की कि इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि इन फर्जी आवेदनों को जमा करने के पीछे किसका हाथ था।