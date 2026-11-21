आरोपी भीमअप्पा ने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए दादी के लापता होने और ढूंढने की दिखावा करने लगा। आरोपी ने अपने पिता

रामप्पा सनदी को बताया कि दादी लापता हैं। दो दिन बाद रामप्पा ने अपनी बहन को मां के लापता होने की जानकारी दी। बाद में आरोपी ने पिता को बताया कि उसने बैकवॉटर में शव देखा है। इसके बाद रामप्पा बेटे के साथ वहां गए और शव बाहर निकाला। फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस यह भी जाँच रही है कि क्या आरोपी ने अपने पिता के सामने अपना जुर्म कबूल किया था।