मेटा के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन (फोटो- एक्स अकाउंट यूथ कांग्रेस)
Meta office in Hyderabad: तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को हैदराबाद में मेटा के दफ्तर में गमले फेंके और तोड़फोड़ की। वे यूथ कांग्रेस के दो पदाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगी पाबंदियों का विरोध कर रहे थे।
प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष जक्किडी शिवचरण रेड्डी ने की। भारतीय यूथ कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं ने मेटा और केंद्र की भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की। उनका आरोप था कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर राजनीतिक दख़ल दिया जा रहा है। उन्होंने कुछ पोस्ट बहाल करने की मांग भी की। वीडियो में प्रदर्शनकारी दफ़्तर के गलियारों और कैफ़ेटेरिया के पास दौड़ते दिख रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता गमले तोड़ते भी नजर आए।
भारतीय यूथ कांग्रेस के नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके मेटा से रीढ़ की हड्डी मजबूत रखने को कहा। यूथ कांग्रेस ने कहा कि हम मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इस दौरान वह प्रतिबंधित अकाउंट व पोस्ट बहाल करे। मेटा पर आरोप लगाया गया कि वह विपक्ष की आवाज को दबा रहा है। विपक्षी नेताओं व लोगों के अकाउंट को ब्लॉक व सस्पेंड कर रहा है। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे न मानने पर मामला अदालतों से लेकर दफ्तर और सड़क पर उठाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मेटा ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के हैंडल पर पाबंदियां लगाई थीं।
मुंबई यूथ कांग्रेस ने भी उसी समय बीकेसी में मेटा के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीनत शबरीन ने वर्ल्ड वन में की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा और आरएसएस के आलोचकों की आवाज दबाने के लिए की गई है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर भी जलाया।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर मेटा की पाबंदियों की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विदेशी कंपनियों को हमारे देश में कारोबार करना चाहिए, राजनीति नहीं। सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना एक अच्छी, समावेशी कंपनी की पहचान है। सरकार को भी विदेशी कंपनियों के कारोबार का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और उन पर बेवजह दबाव नहीं डालना चाहिए।
भाजपा ने तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कांग्रेस को "गुंडों की पार्टी" कहा। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के गुंडों ने हैदराबाद में मेटा के दफ़्तर में तोड़फोड़ की और इसे सोशल मीडिया पर दिखा भी रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कथित अशोभनीय प्रदर्शन की भी याद दिलाई। भंडारी ने कहा कि यह कांग्रेस मॉडल है। निजी कंपनियों के दफ़्तरों में तोड़फोड़ करना। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के सत्ता में रहते भारत कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था।
बीआरएस नेता केटी रामा राव ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को "गुंडे" कहा और राहुल गांधी से पूछा कि क्या "गुंडागर्दी" ही कंपनियों को भारत लाने का उनका तरीका है। उन्होंने कहा कि ब्रांड हैदराबाद देश भर के लाखों परिवारों का पेट पालता है। इसे दशकों तक कारोबार के अनुकूल नीतियों से मेहनत करके बनाया गया है। कांग्रेस के गुंडों ने सोचा कि मेटा के दफ़्तर में तोड़फोड़ करना बड़ी बात है, और ये लोग इसकी डींग भी हाँक रहे हैं।
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