भारतीय यूथ कांग्रेस के नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके मेटा से रीढ़ की हड्डी मजबूत रखने को कहा। यूथ कांग्रेस ने कहा कि हम मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इस दौरान वह प्रतिबंधित अकाउंट व पोस्ट बहाल करे। मेटा पर आरोप लगाया गया कि वह विपक्ष की आवाज को दबा रहा है। विपक्षी नेताओं व लोगों के अकाउंट को ब्लॉक व सस्पेंड कर रहा है। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे न मानने पर मामला अदालतों से लेकर दफ्तर और सड़क पर उठाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मेटा ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के हैंडल पर पाबंदियां लगाई थीं।