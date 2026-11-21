करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि एक ही परिवार के लोगों में कुछ समान आनुवंशिक बदलाव होने की आशंका रहती है। याचिका में ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियों का भी जिक्र किया गया है। ये बीमारियां तब सामने आ सकती हैं, जब बच्चे को माता और पिता दोनों से एक ही जीन का खराब संस्करण मिलता है। करीबी रिश्तेदारों में ऐसे समान जीन होने की संभावना अधिक हो सकती है। इससे कुछ विरासत में मिलने वाली बीमारियों, जन्मजात समस्याओं और दिव्यांगता का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच हर शादी से पैदा होने वाला बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित होगा।