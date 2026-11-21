सुप्रीम कोर्ट (Photo-ANI)
Genetic Disorders: माता-पिता की करीबी रिश्तेदारी में हुई शादी का असर बेटी की सेहत पर पड़ा। आनुवंशिक बीमारी से जूझ रही नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की छात्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन हैं। युवती ने करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी की अनुमति देने वाले कानूनी और पारंपरिक अपवाद खत्म करने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे विवाहों को रोकने के लिए कानून बनाने की संभावना तलाशने को कहा है।
यह मामला नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की एक एलएलबी छात्रा से जुड़ा है। उसके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी चचेरे या ममेरे भाई-बहन हैं। याचिका के अनुसार, युवती फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। युवती ने अदालत से कहा है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को मिलने वाली कानूनी और पारंपरिक छूट पर दोबारा विचार होना चाहिए। उसने ऐसे विवाहों की अनुमति देने वाले अपवाद खत्म करने की मांग की है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाया जा सकें।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंता जताई। अदालत ने केंद्र सरकार से इस तरह के विवाहों को रोकने के लिए कानून बनाने की संभावना तलाशने को कहा। कोर्ट का मानना है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी से पैदा होने वाले बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार को इस विषय पर कानूनी विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की परंपरा कुछ मुस्लिम समुदायों और दक्षिण भारत के कुछ हिंदू समुदायों में प्रचलित है। ऐसे में इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए मौजूदा कानूनी और पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखना होगा।
करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि एक ही परिवार के लोगों में कुछ समान आनुवंशिक बदलाव होने की आशंका रहती है। याचिका में ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियों का भी जिक्र किया गया है। ये बीमारियां तब सामने आ सकती हैं, जब बच्चे को माता और पिता दोनों से एक ही जीन का खराब संस्करण मिलता है। करीबी रिश्तेदारों में ऐसे समान जीन होने की संभावना अधिक हो सकती है। इससे कुछ विरासत में मिलने वाली बीमारियों, जन्मजात समस्याओं और दिव्यांगता का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच हर शादी से पैदा होने वाला बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित होगा।
युवती ने अपनी जनहित याचिका में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति देने वाले वैधानिक और प्रथागत अपवादों को समाप्त करने की मांग की है। उसका तर्क है कि बच्चों के स्वस्थ जीवन के अधिकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब मेडिकल आधार पर करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी से बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ने की बात सामने आती है, तो ऐसे विवाहों को कानूनी छूट क्यों मिलनी चाहिए।
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