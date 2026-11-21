IIT खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फ़ोटो- X@BJP)
PM Narendra Modi at IIT Kharagpur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT खड़गपुर की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया। उन्होंने सीमित सोच से बाहर निकलने का आह्वान करते हुए कहा कि 20 साल पहले तक गरीबी को देश की एक स्थायी समस्या मान लिया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन्होंने पहली बार लाल किले की प्राचीर से गरीबों के लिए शौचालय बनाने की घोषणा की थी, तो संसद में कुछ लोगों ने इस पहल का मजाक उड़ाया था। इसके अलावा, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे 50 साल पहले एक कंपनी को वापस लौटा दिया गया था, जबकि आज भारत चिप्स का निर्यात कर रहा है।
गरीबी उन्मूलन के पुराने तरीकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पांच दशक पहले लाल किले से गरीबी हटाने के नारे तो लगाए जाते थे, लेकिन नीतिगत स्तर पर पूरी व्यवस्था इस मुद्दे को फाइलों में ही दबा देती थी। उन्होंने कहा, "जब हमारी सरकार सत्ता में आई और मैंने लाल किले से गरीबों के लिए शौचालय बनाने की घोषणा की, तो संसद में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह कैसा प्रधानमंत्री है जो शौचालय बनाने की बात कर रहा है। वे लोग यह नहीं समझ पाए कि गरीब माताओं और बहनों के लिए शौचालय कितने जरूरी हैं।"
प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में उनकी सरकार ने 'पावर टू एम्पावर' के सिद्धांत पर काम करते हुए इस सोच को बदल दिया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि महज 12 से 13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जो सीमाओं को तोड़ने वाली सोच का परिणाम है।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति पर पीएम मोदी ने बताया कि जब उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया, तो कई लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि दुनिया में 50 साल से सेमीकंडक्टर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 50 साल पहले एक कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत आई थी, लेकिन उसे रेड फ्लैग दिखाकर वापस भेज दिया गया। जब मैंने इस मिशन का प्रस्ताव रखा, तो लोगों ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा कि पहले देर हुई तो क्या भारत हमेशा हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा?"
उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ मिलकर योजना बनाने के महज चार साल के भीतर देश भर में कई सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हो चुके हैं और भारत ने चिप्स का निर्यात भी शुरू कर दिया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि इनमें से कई इकाइयों का नेतृत्व IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जिस धरती पर कभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए डिटेंशन कैंप हुआ करते थे, आज वहीं देश का पहला IIT स्थित है। यह संस्थान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक बड़ी ताकत के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन और डाक पत्रों से सोशल मीडिया संदेशों तक का एक बड़ा बदलाव देखा है, जिसमें IIT खड़गपुर ने एक अहम भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के शुरुआती वर्षों में IIT खड़गपुर के इंजीनियरों ने उद्योग, बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास की गति को तेज किया और बाद में वे दुनिया की बड़ी IT कंपनियों का नेतृत्व करने वाले बने। उन्होंने बताया कि जब सरकार ने युवाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोले, तो IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र पवन ने स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना की और भारत को अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने का गौरव दिलाया।
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