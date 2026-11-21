PM Narendra Modi at IIT Kharagpur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT खड़गपुर की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया। उन्होंने सीमित सोच से बाहर निकलने का आह्वान करते हुए कहा कि 20 साल पहले तक गरीबी को देश की एक स्थायी समस्या मान लिया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन्होंने पहली बार लाल किले की प्राचीर से गरीबों के लिए शौचालय बनाने की घोषणा की थी, तो संसद में कुछ लोगों ने इस पहल का मजाक उड़ाया था। इसके अलावा, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे 50 साल पहले एक कंपनी को वापस लौटा दिया गया था, जबकि आज भारत चिप्स का निर्यात कर रहा है।