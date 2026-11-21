अमित शाह (Photo - ANI)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज, शनिवार, 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के बांदरदेवा में 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स' पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में अब कोई भी स्थानीय आतंकी नहीं बचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में जो भी आतंकी अभी भी एक्टिव हैं, वो सभी दूसरे देश के हैं।
शाह ने बताया कि कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आखिरी सक्रिय आतंकी को एक एनकाउंटर में मार गिराया है। यह आतंकी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, जिसका एनकाउंटर पुलवामा में कर दिया गया है।
शाह ने 1990 के दशक के उस सुरक्षा संकट को याद किया, जब कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ गया था और भारत के कश्मीर पर अपनी पकड़ बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाए जाने लगे थे। उन्होंने कहा, "मैं देश के लोगों को 1990 के दशक में कश्मीर घाटी के हालात की याद दिलाना चाहता हूं। उस समय कई लोग सवाल उठाते थे कि हम कब तक कश्मीर पर अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे। आतंकवाद अपने चरम पर था; मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) खुद इंग्लैंड चले गए थे। फिर भी हमारे सुरक्षाबलों की वीरता ही थी जिसने कश्मीर को देश के साथ एकजुट बनाए रखा।"
कश्मीर घाटी की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की तुलना 1990 के दशक की उथल-पुथल से करते हुए शाह ने आगे कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से कश्मीरी युवाओं के बीच अलगाववादी सोच खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, "जब 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूछ रहा था कि 'अनुच्छेद 370 और आतंकवाद के बीच क्या संबंध है?' आज परशुराम की इस धरती पर खड़े होकर, मैं पूरे देश को गर्व के साथ बता सकता हूं कि अनुच्छेद 370 को हटाने से कश्मीर के युवाओं के बीच अलगाववाद की भावना खत्म हो गई है। इसका नतीजा यह है कि आज कश्मीर घाटी में एक भी ऐसा कश्मीरी युवा नहीं है जो आतंकवादी हो। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है।"
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