कश्मीर घाटी की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की तुलना 1990 के दशक की उथल-पुथल से करते हुए शाह ने आगे कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से कश्मीरी युवाओं के बीच अलगाववादी सोच खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, "जब 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूछ रहा था कि 'अनुच्छेद 370 और आतंकवाद के बीच क्या संबंध है?' आज परशुराम की इस धरती पर खड़े होकर, मैं पूरे देश को गर्व के साथ बता सकता हूं कि अनुच्छेद 370 को हटाने से कश्मीर के युवाओं के बीच अलगाववाद की भावना खत्म हो गई है। इसका नतीजा यह है कि आज कश्मीर घाटी में एक भी ऐसा कश्मीरी युवा नहीं है जो आतंकवादी हो। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है।"