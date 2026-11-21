पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की विकास यात्रा में, हम 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने लोकतंत्र की शक्ति का उपयोग जन-कल्याण के माध्यम के रूप में किया है। यही कारण है कि NDA सरकार के मौजूदा कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर, लोकतंत्र की इस पवित्र भूमि वैशाली को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है।