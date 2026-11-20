क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के चयन पर छिड़ी बहस, कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने। (फोटो सोर्स-IANS)
Mohammed Siraj News: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उनके चयन पर सवाल उठाते हुए धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि भारत में खिलाड़ियों को धर्म या जाति नहीं, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर मौका मिलता है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहम्मद सिराज ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिराज का नाम उनके चयन में रुकावट बन गया? मसूद ने आरोप लगाया कि अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा होने के बाद भी उसे टीम में नहीं चुना जाता है तो भेदभाव की बात साफ नजर आती है।
इमरान मसूद के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि देश में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता है। किसी का धर्म या जाति इस फैसले का आधार नहीं हो सकता।
रिजिजू ने कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि देश में धर्म के आधार पर किसी को मौका नहीं दिया जा रहा, तो यह सही सोच नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की जरूरत नहीं है।
मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। टेस्ट टीम में उनका चयन नहीं होने पर इमरान मसूद ने सवाल उठाए और इसे धर्म से जोड़ दिया। इसके बाद रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि टीम में जगह देने का आधार खिलाड़ी का प्रदर्शन और उसकी योग्यता होती है।
इस तरह सिराज के चयन का मुद्दा अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस सांसद ने चयन में भेदभाव का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने इसे पूरी तरह गलत बताया है।
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नई दिल्ली
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