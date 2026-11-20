Mohammed Siraj News: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उनके चयन पर सवाल उठाते हुए धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि भारत में खिलाड़ियों को धर्म या जाति नहीं, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर मौका मिलता है।