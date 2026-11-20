नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिसंबर से पार्टी प्रदेश में व्यापक चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी चुनावी मोर्चे पर उतरेंगे। शीर्ष नेताओं के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले महीने से इन नेताओं के प्रदेश में सघन दौरे शुरू होंगे। प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी। दिसंबर से शुरू होने वाली इन यात्राओं की जिम्मेदारी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जाएगी।