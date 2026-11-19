घरेलू बैटरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली मंत्रालय ने बिजली खरीद दिशा-निर्देशों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा, पवन-सौर हाइब्रिड और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में लगाए जाने वाले बैटरी स्टोरेज सिस्टम को घरेलू सामग्री के उपयोग की शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। प्रस्तावित नियम सरकारी वित्तीय सहायता के बिना स्थापित हो रही परियोजनाओं पर भी लागू हो सकते हैं। अभी बैटरी स्टोरेज के घरेलू निर्माण की शर्तें सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जुड़ी हैं। पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के तहत सहायता पाने वाली बैटरी परियोजनाओं में कम से कम 20 फीसदी घरेलू सामग्री की शर्त है। प्रस्तावित बदलाव से घरेलू निर्माताओं के लिए बाजार का दायरा बढ़ सकता है। मंत्रालय ने 25 नवंबर तक इसके लिए सुझाव मांगे हैं।