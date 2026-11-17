अहमदाबाद. पेंशनधारकों का डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अब घर बैठे बनेगा। डाक विभाग ने यह सौगात दी है। पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए ट्रेजरी, बैंक या अन्य किसी विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है।

पेंशनर अपने नजदीकी डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डिजिटल लाइफ प्रमाण-पत्र जारी करवा सकते हैं। इसके लिए 70 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह प्रमाण-पत्र स्वतः संबंधित विभाग को ऑनलाइन पहुंच जाएगा। इससे पेंशन मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

उत्तर गुजरात परिक्षेत्र अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने यह जानकारी दी। यह पहल 'डिजिटल इंडिया' के विज़न को सशक्त बनाते हुए सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने की दिशा में डाक विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी क्रम में अहमदाबाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनभोगी घनश्यामभाई एवं जीविबेन परमार का डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र उत्तर गुजरात परिक्षेत्र अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल यादव की उपस्थिति में डाकिया के माध्यम से बनाकर इस सेवा का शुभारंभ किया गया।

यादव ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जिसे 'जीवन प्रमाण' भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक और आधार-आधारित डिजिटल सेवा है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सरकारी संगठनों के पेंशनभोगी बिना बैंक या पेंशन कार्यालय जाए, घर बैठे ही अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार सभी विभागों के पेंशनरों को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।