Ahmedabad. अहमदाबाद महानगरपालिका के खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे मामलों को लेकर खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्पाद की वास्तविक पहचान छिपाकर उसे दूसरे नाम से बेचना खाद्य सुरक्षा नियमों के दायरे में कार्रवाई का विषय है।मनपा के खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक से 16 नवंबर तक विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान 479 खाद्य व्यावसायिक इकाइयों की जांच की गई। विभाग ने 141 नमूने लिए और नियमों के उल्लंघन पर 148 नोटिस जारी किए। जांच के दौरान 2832 किलोग्राम खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए, जबकि 4.34 लाख रुपए प्रशासनिक शुल्क के रूप में वसूले गए।