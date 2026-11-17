दलबतसिंह ठाकोर का नाम कुख्यात भावेश झीलिया पर हुए हमले के मामले में भी सामने आया था। गौरतलब है कि गत 30 अगस्त की रात करीब 9 बजे मेहसाणा में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने एक फॉर्च्यूनर को तीन बार टक्कर मारी और दो राउंड फायरिंग की थी। इस घटना में मस्तानी गैंग के भावेश झीलिया को चोट लगी थी। इसके बाद भावेश झीलिया अपनी कार पर फायरिंग की शिकायत दर्ज कराने बी-डिवीजन थाने पहुंचा था। पुलिस ने उसकी फॉर्च्यूनर की तलाशी ली तो उसमें से एक काले रंग की रिवॉल्वर, छह जिंदा कारतूस और एक छुरा मिला था। अब भावेश पर हमले के मामले में आरोपी दलबतसिंह पर हुई फायरिंग के बाद पाटण में फिर से गैंगवार और आपसी रंजिश को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि ताजा हमले के पीछे की असली वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।