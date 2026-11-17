सुप्रिया सुले। फाइल फोटो- पत्रिका
Baramati Plane Crash: सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को कहा कि न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनके चचेरे भाई अजीत पवार की मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की मौत इस साल 28 जनवरी को हो गई थी, जब पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पुणे में मौजूद थे और उन्होंने अमित शाह से इस मामले की रिपोर्ट मंगाने और पूरी जांच में तेजी लाने का अनुरोध किया। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और अजीत पवार जी के विमान के साथ जो हुआ, उसका सच सामने आएगा।
वहीं, सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए NCP(SP) विधायक रोहित पवार ने एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस के 'VSR वेंचर्स' के संस्थापक वी.के. सिंह के साथ करीबी संबंध हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे अजीत पवार की मौत का कारण बनी विमान दुर्घटना की जांच के बीच वी.के. सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी कहा, फिलहाल, अजीत पवार विमान दुर्घटना की कोई जांच नहीं हो रही है। अगर रोहित पवार के पास कोई सबूत या दस्तावेज हैं, तो वे उन्हें गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे सकते हैं।
शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। सावंत ने कहा, जब अजीत पवार का एक्सीडेंट हुआ, तो क्या पुणे के पुलिस स्टेशन शिकायत भी दर्ज नहीं कर सके? अजीत पवार की घटना को लेकर आज तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई? आखिरकार यह FIR कहां दर्ज हुई? कर्नाटक में। बस इसी बात से सब कुछ समझ आ जाता है। अभी गृह मंत्री कौन है? यह राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। बस इतना बता दीजिए कि FIR क्यों दर्ज नहीं हुई, बाकी सवाल बाद में पूछे जा सकते हैं।
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