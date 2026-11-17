शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। सावंत ने कहा, जब अजीत पवार का एक्सीडेंट हुआ, तो क्या पुणे के पुलिस स्टेशन शिकायत भी दर्ज नहीं कर सके? अजीत पवार की घटना को लेकर आज तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई? आखिरकार यह FIR कहां दर्ज हुई? कर्नाटक में। बस इसी बात से सब कुछ समझ आ जाता है। अभी गृह मंत्री कौन है? यह राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। बस इतना बता दीजिए कि FIR क्यों दर्ज नहीं हुई, बाकी सवाल बाद में पूछे जा सकते हैं।