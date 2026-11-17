यह पूरा मामला अभिषेक बनर्जी की ओर से सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। इसमें उन्होंने न्यायपालिका के एक हिस्से पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि एक निर्वाचित सांसद होने के नाते अभिषेक बनर्जी को अपनी बात रखते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। अदालत के अनुसार, उनकी टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। इसी आधार पर उनसे पूछा गया है कि न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने और सुनवाई के दौरान अपमानजनक आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।