सांसद अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो/ANI)
Abhishek Banerjee Court Case: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर अभिषेक बनर्जी चर्चा में हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के एक हिस्से पर पक्षपात करने का आरोप लगाने वाली उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने अभिषेक बनर्जी से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। उन्हें बताना होगा कि इन टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
यह पूरा मामला अभिषेक बनर्जी की ओर से सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। इसमें उन्होंने न्यायपालिका के एक हिस्से पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि एक निर्वाचित सांसद होने के नाते अभिषेक बनर्जी को अपनी बात रखते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। अदालत के अनुसार, उनकी टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। इसी आधार पर उनसे पूछा गया है कि न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने और सुनवाई के दौरान अपमानजनक आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। उन्हें अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
दरअसल, 12 नवंबर को अभिषेक बनर्जी की Z-प्लस सुरक्षा बहाल करने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील और अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलावदल भट्टाचार्य ने अदालत का ध्यान अभिषेक बनर्जी की एक सोशल मीडिया पोस्ट की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट में की गई टिप्पणियां न्यायिक व्यवस्था और अदालतों की गरिमा पर सवाल उठाती हैं। उन्होंने अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल की टिप्पणियां कुछ खास घटनाक्रमों के संदर्भ में थीं। उनका कहना था कि अभिषेक बनर्जी की ओर से दाखिल याचिकाएं कई महीनों से अदालत में लंबित थीं। इसी वजह से उन्होंने अपनी बात रखी थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण राव ने सख्त लहजे में कहा था, 'अपने मुवक्किल (अभिषेक बनर्जी) से पूछिए कि कौन से जज बीजेपी के साथ हैं और कौन नहीं! उन्हें लगता है कि वह बहुत बुद्धिमान हैं। उनसे कहिए कि वे एक सूची दें, मैं उसे देखूंगा।' इस टिप्पणी के बाद मामला और गंभीर हो गया।
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