जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 10 बजकर 13 मिनट पर ज्वाला नगर इलाके में मकान गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। मकान के अचानक गिरने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। ऐसे में बचाव दल ने तुरंत लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए आगे आए।