18 नवंबर से BJP की ‘समरसता संकल्प यात्रा’, 2,402 किमी का सफर; SP पर दलित विरोधी राजनीति का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाल सिंह आर्य ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने वरिष्ठ सपा नेता रामगोपाल यादव पर आगरा में एक दलित सम्मेलन के दौरान दलित समुदाय को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। आर्य ने इसे पूरे दलित समाज का अपमान बताते हुए सपा के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सामाजिक समूहों को राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की रणनीति है और सपा दलितों, पिछड़ों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।