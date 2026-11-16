Sonia Gandhi Book: बेटी की सगाई की खबर से क्यों भड़क गए थे सोनिया गांधी के पैरेंट्स? पिता ने क्या दिया उन्हें तोहफा!

25 फरवरी 1968 में राजीव और सोनिया की शादी हुई। राजीव ने और इंदिरा गांधी से कहा था कि शादी का समारोह बहुत निजी होगा और इसमें मीडिया का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि, इंदिरा गांधी का मानना था कि कम से कम एक सरकारी फोटोग्राफर और एक कैमरा होना ज़रूरी है। राजीव और सोनिया इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि, बाद में जो हुआ, उससे राजीव गांधी बेहद नाराज हो गए। सोनिया गांधी ने लिखा है– जैसे ही राजीव ने पर्दे के पीछे से बरामदे की तरफ झांका, नाराज हो गए। राजीव को बहुत कम ही गुस्सा आता था, लेकिन जब आता, तो वह डरावना होता था, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। दरअसल, बगीचे में मीडिया वालों की भारी भीड़ जमा थी, जिनके पास बड़ी-बड़ी लाइट्स थीं और वे शूटिंग के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने गुस्से में कहा कि ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी; वह अपनी शादी को किसी फिल्म के सेट की तरह नहीं बनने देना चाहते थे। मैं उस समय बुरी तरह कांप रही थी, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। राजीव की मां परेशान और घबराई हुई थीं, और वे हिंदी में उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थीं। संजय को बुलाया गया, और उन्होंने भी राजीव की बात से सहमत होते हुए उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की—लेकिन अब मीडिया वालों की संख्या कम करना मुमकिन नहीं था। राजीव धीरे-धीरे शांत तो हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस तरह शादी सम्पन्न हुई।