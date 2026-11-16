Sonia Gandhi Book: बेटी की सगाई की खबर से क्यों भड़क गए थे सोनिया गांधी के पैरेंट्स? पिता ने क्या दिया उन्हें तोहफा!

सोनिया गांधी (Photo-IANS)
Sonia Gandhi Rajiv Gandhi Marriage Story: राजीव गांधी से अपनी बेटी की सगाई की खबर जैसे ही इटली में सोनिया के परिवार को मिली, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोनिया गांधी का परिवार इसके लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। परिवार के लिए ये खबर किसी सदमे जैसी थी। सोनिया गांधी के पैरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिना उन्हें कुछ बताए बेटी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। सगाई की खबर जिस तरह इटली पहुंची, उससे भी सोनिया के परिवार को निराशा हुई। हालांकि, नाराज पैरेंट्स को सोनिया की उलझन का अहसास नहीं था। वे इससे बेखबर थे कि किस परिस्थिति में सगाई हुई। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी Belonging: A Journey of Loveमें इस घटना के बारे में बताया है।
राजीव गांधी कमर्शियल पायलट थे। उन्हें इंडियन एयरलाइंस में अप्रेंटिस पायलट के तौर पर चुना गया था और जल्द ही उन्हें सिकंदराबाद के सेंट्रल ट्रेनिंग में प्रशिक्षण के लिए जाना था। सोनिया उन दिनों भारत आईं हुईं थीं। एक शाम राजीव और सोनिया ड्रॉइंग रूम में बैठे थे, तभी इंदिरा गांधी वहां पहुंच गईं। कुछ देर तक सामान्य बातचीत चलती रही, फिर उन्होंने पूछा- आगे क्या करने का इरादा है? लोग सोनिया की मौजूदगी पर ध्यान दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। यह शर्मिंदगी की बात हो सकती है। राजीव को जल्द ही ट्रेनिंग के लिए सिकंदराबाद जाना होगा। तुम यहां अकेली क्या करोगी?
इन शब्दों ने सोनिया के मन में सैंकड़ों सवालों को जन्म दिया। उन्हें उलझन और बेचैनी महसूस होने लगी। शब्द जैसे उनके हलक में अटक गए। तभी राजीव गांधी बोले, मां मैंने आपको पहले भी बताया है, हम दोनों अपनी भावनाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम शादी करना चाहते हैं। इस पर इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और फिर शांत भाव से कहा- अगर ऐसी बात है, तो बेहतर होगा कि इसमें देरी न की जाए, वरना लोगों के बीच तरह-तरह की बातें और अफ़वाहें फैलने लगेंगी। फिर उन्होंने सोनिया की ओर देखा और कहा कि इसके बजाय कि तुम इटली वापस जाओ और फिर बाद में यहां आओ, बेहतर होगा कि राजीव के ट्रेनिंग पर जाने से पहले ही तुम दोनों शादी कर लो।
अपनी बायोग्राफी में सोनिया गांधी ने लिखा है, मैं अवाक रह गई। एक ही समय में हैरान भी थी और थोड़ी राहत भी महसूस कर रही थी। यह सच था कि राजीव और मैंने शादी का फैसला लिया था, लेकिन भारत में वह 'खुद को परखने' वाला दौर तो अभी शुरू ही हुआ था, मुश्किल से दो हफ़्ते पहले। मैं चाहती थी कि कुछ महीने और इंतज़ार कर लूं। मैं अपने माता-पिता को यह सब कैसे समझाऊँगी? मैं मां से तो बात कर सकती थी, लेकिन पिता का क्या? लेकिन चीजें मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हो रही थीं। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती और अपने माता-पिता को कुछ बता पाती, हमारी सगाई की खबर किसी तरह प्रेस तक पहुंच गई। मेरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था, तभी रेडियो पर एक चौंकाने वाली घोषणा हुई: ‘भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे की सगाई ओर्बासानो के स्टेफानो माइनो की बेटी, सोनिया माइनो से हो गई है’।
जब तक मैंने अपने माता-पिता को फोन किया, तब तक वहां कोहराम मच चुका था। वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। घर के बाहर फोटोग्राफरों, पत्रकारों और उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। फोन लगातार बज रहा था, और दरवाजे की घंटी भी बार-बार बज रही थी। मैंने पिता को चिल्लाते हुए सुना, ‘मेरे घर के बाहर का यह तमाशा तुरंत बंद होना चाहिए!’ मां बहुत परेशान थीं। पिता ने मुझे भरोसे के साथ वापसी का टिकट तोहफे में दिया था। मैंने उनसे किया अपना वादा क्यों नहीं निभाया? मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि यह सब कैसे हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी; यह बस तालमेल की कमी का मामला था। फोन अचानक कट गया। मेरा दिल भारी हो गया था और मुझे यकीन है कि उनका दिल भी उतना ही भारी रहा होगा। मैंने तुरंत उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि यह फैसला कैसे और क्यों लिया गया, और उन्हें पहले न बताने के लिए माफी मांगी। इसके बाद, जिस तरह से चीजें सामने आईं, उससे मेरे माता-पिता दुखी थे, और उनकी इस उदासी ने मेरी खुशी को फीका कर दिया।
इधर, दिल्ली में सबकुछ तेजी से आगे बढ़ रहा था। सगाई के लिए एक शुभ तारीख तय कर ली गई। सारे जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए गए और मजिस्ट्रेट के बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया गया, जिसका मतलब था कि अगर किसी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आती है, तो हम एक महीने बाद शादी कर सकते हैं। राजीव की मां के सामने मैं अभी भी काफी संकोच और घबराहट महसूस करती थी। उन्होंने मुझे सफेद मलमल के कपड़े में लिपटी साड़ियों के ढेर में से एक साड़ी चुनने को कहा, जिसे मैं समारोह में पहन सकूं। साथ ही, उन्होंने मुझे पारंपरिक झुमके और उनसे मेल खाता हुआ हार भी उपहार में दिया। मैंने गहरे हरे और हल्के पीले रंग की एक सादी सिल्क की साड़ी चुनी। सगाई की अंगूठी के तौर पर राजीव ने मुझे अपनी मां की अंगूठी दी, सोने की एक नाज़ुक अंगूठी, जिसमें छोटे-छोटे हीरे जड़े थे।
26 जनवरी, 1968 को उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई। अब समय आ गया था कि मैं साड़ी पहनूं, एक ऐसा काम जिससे मुझे बहुत डर लगता था। हालांकि, उस समय भी मुझे लगता था कि साड़ी दुनिया की सबसे सुंदर पोशाक है। इंदिरा गांधी, उनकी निजी सचिव उषा भगत और तेजी बच्चन की मदद से मैंने साड़ी पहनना सीखने की कई कोशिशें कीं, लेकिन मैं फिर भी हिचकिचाती रही। आखिरकार, सगाई के दिन मैंने कई सेफ्टी पिन की मदद से जैसे-तैसे खुद को साड़ी में लपेट ही लिया। मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी और झिझक रही थी। राजीव और उनकी मां मुझे ड्रॉइंग रूम में ले गए, जहां संजय हमारे दोस्तों का स्वागत कर रहे थे। राजीव ने मेरी उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई, कसाटा केक काटा गया, और खुशनुमा माहौल में हमारी सगाई हो गई, हमारी पहली मुलाकात के पूरे तीन साल बाद।
सोनिया गांधी ने आगे लिखा है कि वो खुश तो थी, लेकिन साथ ही परेशान भी थी; काश यह कुछ अलग तरीके से हुआ होता, उनके माता-पिता के आशीर्वाद के साथ। इस बीच, उनके घर पर परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा था। दोस्तों और रिश्तेदारों से इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जा रहा था। उनके माता-पिता, जो इस तरह की पब्लिसिटी से दूर रहना चाहते थे, खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे। उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वे कम से कम कुछ कहें या अपनी फोटो खिंचवाने दें। इटैलियन मीडिया, खासकर पैपराज़ी, ज़िद पर अड़े थे और आक्रामक हो रहे थे। राजीव को लगा कि अगर उन्हें फोटो लेने का मौका दे दिया जाए और एक छोटा सा बयान जारी कर दिया जाए, तो शायद सबकुछ सामान्य हो जाए। बयान तो दिया जा सकता था, लेकिन ऐसे समय में जब मेरे परिवार को लग रहा था कि उन्हें सताया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, तब यह कैसे कहा जा सकता था कि वे बहुत खुश हैं? आखिरकार, एक स्थानीय अखबार या मैगज़ीन को परिवार की एक तस्वीर लेने की अनुमति दे दी गई। मेरे माता-पिता और मेरी दो बहनें अपने ड्रॉइंग रूम के दीवान पर ऐसे बैठे थे, मानो अभी-अभी किसी बम शेल्टर से बाहर निकले हों।
उन दिनों दिल्ली में, सरकारी रेडियो स्टेशन और रोज़ छपने वाले अखबारों के अलावा, बस एक ही अंग्रेजी मैगज़ीन और एक हिंदी मैगज़ीन थी जिन्हें काफी लोग पढ़ते थे। हमने एक तस्वीर के लिए पोज़ भी दिया था, यह सोचकर कि इससे लोगों की स्वाभाविक जिज्ञासा शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जहां भी जाते, हमारा पीछा किया जाता। रात में, जब हम डिनर से या किसी दोस्त के घर से लौटते, तो हमारा पीछा किया जाता। अचानक कहीं से कोई फ्लैशलाइट चमक उठती, या कोई स्कूटर हमारा रास्ता रोकने के लिए सड़क के बीच में आ जाता।
एक बार, जब राजीव कार को बच्चन परिवार के घर की तरफ मोड़ रहे थे, तो अचानक एक तेज़ फ्लैश से उनकी आंखें चौंधिया गईं, जिससे दुर्घटना बस होते-होते रह गई। पास के नाले में छिपा एक फोटोग्राफर अचानक बाहर निकल आया ताकि हमारी तस्वीर ले सके। इस तरह के बर्ताव से मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं रोने लगती थी, तब राजीव को मुझे मनाना और शांत करना पड़ता था। आज के दौर के मीडिया की तुलना में यह दखलंदाजी बहुत कम थी, लेकिन उस समय मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था।
उधर, मेरे माता-पिता के घर में हालात शांत या सुलझे हुए होने के बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। प्रेस वाले घर के बाहर डेरा डाले रहते थे, मां का हर जगह पीछा किया जाता, या मेरे परिवार के करीबी लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश होती। भारत जाने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? उनकी क्या योजनाएं हैं? वे क्या पहनेंगे? इससे मेरे पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने चिल्लाकर उन्हें वहां से भगा दिया। राजीव की मां ने पत्रों के जरिए मेरे माता-पिता से मिलने की अपनी इच्छा जताई थी। उन्होंने उनके ठहरने का इंतजाम भी कर दिया और उनके यात्रा के प्लान के बारे में जानना चाहती थीं। लेकिन तभी एक झटका लगा, जब मेरे पिता ने शादी में आने से इनकार कर दिया। मां ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहीं। मुझे भी बहुत बुरा लगा, खासकर राजीव और उनकी मां के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि एक बार जब पिता जी कोई फैसला कर लेते हैं, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मेरा परिवार दिल्ली पहुंचा, मेरी मां, बड़ी बहन, मामा-मामी और दो अन्य रिश्तेदार। वे पास ही के 'क्लैरिजेस' होटल में ठहरे, जो एक पुराना और मशहूर होटल था, हालांकि उन दिनों वह काफी जर्जर हालत में था।
मां ने सूटकेस खोलकर पत्र निकाला और मुझे थमा दिया। यह मेरे पिता का था, और मैंने उत्सुकता से इसे खोला। उनका संदेश पढ़कर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। संदेश बहुत छोटा और रूखा था - सोनिया, याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, मेरी बेटी- तुम्हारे पिता।। इससे मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। क्या उन्हें लगा कि मैं भारत के माहौल में ढल नहीं पाऊँगी? या फिर वे यह साफ कर रहे थे कि मौजूदा गतिरोध के बावजूद, वे हमेशा मेरा स्वागत करेंगे? मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिला; बहुत समय बीत जाने के बाद भी, मैं उनसे यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
25 फरवरी 1968 में राजीव और सोनिया की शादी हुई। राजीव ने और इंदिरा गांधी से कहा था कि शादी का समारोह बहुत निजी होगा और इसमें मीडिया का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि, इंदिरा गांधी का मानना था कि कम से कम एक सरकारी फोटोग्राफर और एक कैमरा होना ज़रूरी है। राजीव और सोनिया इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि, बाद में जो हुआ, उससे राजीव गांधी बेहद नाराज हो गए। सोनिया गांधी ने लिखा है– जैसे ही राजीव ने पर्दे के पीछे से बरामदे की तरफ झांका, नाराज हो गए। राजीव को बहुत कम ही गुस्सा आता था, लेकिन जब आता, तो वह डरावना होता था, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। दरअसल, बगीचे में मीडिया वालों की भारी भीड़ जमा थी, जिनके पास बड़ी-बड़ी लाइट्स थीं और वे शूटिंग के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने गुस्से में कहा कि ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी; वह अपनी शादी को किसी फिल्म के सेट की तरह नहीं बनने देना चाहते थे। मैं उस समय बुरी तरह कांप रही थी, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। राजीव की मां परेशान और घबराई हुई थीं, और वे हिंदी में उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थीं। संजय को बुलाया गया, और उन्होंने भी राजीव की बात से सहमत होते हुए उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की—लेकिन अब मीडिया वालों की संख्या कम करना मुमकिन नहीं था। राजीव धीरे-धीरे शांत तो हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस तरह शादी सम्पन्न हुई।
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