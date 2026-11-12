Feroz-Indira Relationship: कौन थी वो महिला, जिसके चलते लगभग बिखर गया था इंदिरा गांधी का परिवार?

“फिरोज में कई खमियां हैं, पर हममें से किसमें नहीं होतीं?… लेकिन इससे उनके प्रति मेरी भावनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें उनकी खामियों के बावजूद पसंद करती हूं, या शायद उनकी खामियों की वजह से ही पसंद करती हूं," यह बातें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक दोस्त को लिखे पत्र में कहीं थीं। दरअसल, इंदिरा गांधी के दोस्त ने उन्हें फिरोज गांधी को लेकर चल रही गॉसिप के बारे में बताया था, जिसके जवाब में उन्होंने यह पत्र लिखा था। 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में सोनिया गांधी ने लिखा है – इंदिरा गांधी की शादी 1942 में हुई थी। पांच साल बाद भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय नेहरू को कामकाज में इंदिरा की मदद की ज़रूरत थी। फिरोज इन नई परिस्थितियों को समझते हुए शुरुआत में तो इस व्यवस्था के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाद में उन्हें यह खटकने लगा। पिता के प्रति इंदिरा की ज़िम्मेदारियां बढ़ गईं और उनके लिए पत्नी एवं बेटी दोनों, रिश्तों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया। उस समय तक उनके दो बच्चे हो चुके थे - अगस्त 1944 में जन्मे राजीव और दिसंबर 1946 में जन्मे संजय। प्रधानमंत्री की आधिकारिक मेज़बान (होस्टेस) होने के नाते, इंदिरा को अपने पिता के साथ देश-विदेश के दौरों पर जाना पड़ता था, जबकि अपनी नौकरी की वजह से फिरोज ऐसा नहीं कर पाते थे।