इटली से भारत आई सोनिया गांधी को कैसे भाया भारतीय खाना? बताया राजीव गांधी से जुड़ा खास किस्सा

सोनिया ने बताया कि गांधी परिवार के घर में जब से वह आई हैं, तब से लेकर आज तक वहां सिर्फ अरहर की दाल बनती है। दूसरी दाल नहीं बनाई जाती। उन्होंने यह भी बताया कि वह पहले खांडवी बनाया करती थीं। सोनिया ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन खाने की अच्छी समझ थी। वह स्वाद चखकर बता देती थी कि किसी व्यंजन में थोड़ा और क्या मिलाया जाए, जिससे उसका स्वाद बेहतर हो सके।