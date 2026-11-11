सोनिया गांधी की किताब पर JDU-कांग्रेस में आर-पार, संजय झा और शकील अहमद ने एक-दूसरे को घेरा

हारपर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित सोनिया गांधी की इस नई किताब में उनके इटली के बचपन से लेकर भारत आने और राजनीतिक सफर तक की कहानी है। किताब में जिक्र किया गया है कि नीतीश कुमार जनवरी 2024 में 'INDIA' गठबंधन से अलग होकर एनडीए (NDA) में क्यों लौटे थे। सोनिया गांधी के अनुसार, नीतीश कुमार पहले से ही गठबंधन से बाहर निकलने का बहाना तलाश रहे थे और वह कथित तौर पर बीजेपी के प्रभाव में थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका गठबंधन की बैठक से अचानक उठकर चले जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पहले से तय कदम था। किताब के आने के बाद इसी हिस्से पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है।