कुलगाम आतंकी हमले पर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, पूछा- गृह मंत्री ने 2019 में किए वादों का क्या हुआ?

कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल भी पूछा है। उन्होंने पूछा कि 2019 में किए गए बड़े-बड़े वादों का जवाब कौन देगा? क्या उस समय किए गए दावे गलत थे या फिर पिछले सात वर्षों में सरकार का प्रदर्शन उम्मीदों से बेहद खराब रहा है? खेड़ा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही स्थितियों में गृह मंत्री अमित शाह अपने पद के योग्य नहीं हैं।