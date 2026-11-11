जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, फायरिंग में 3 जवान घायल

हमले की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्शन टीमों (QRT) को भी मौके पर भेजा गया। सुरक्षा बल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। घायलों में राकेश दास के पैर में गोली लगी है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। संतोष चंद्रू के पेट और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। उनकी हालत गंभीर है और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं, सोमवीर सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी है। उनका हाल भी स्थिर बताया गया है।