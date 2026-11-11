जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, फायरिंग में 3 जवान घायल

Kulgam CRPF attack (File Photo-IANS)
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर बाइक सवार आतंकियों ने CRPF जवानों पर फायरिंग कर दी। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन जवान घायल हो गए। CRPF के अनुसार, घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई, जब जवान इलाके में नाके पर तैनात थे। अधिकारियों ने बताया कि जिस नाके पर हमला हुआ, वह नेशनल हाईवे से लगभग 4 किमी दूर है।
जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार आतंकियों ने नाके पर तैनात जवानों को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। फायरिंग में तीन जवानों को गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। CRPF ने तीन जवानों के घायल होने की पुष्टि की है।
हमले की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्शन टीमों (QRT) को भी मौके पर भेजा गया। सुरक्षा बल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। घायलों में राकेश दास के पैर में गोली लगी है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। संतोष चंद्रू के पेट और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। उनकी हालत गंभीर है और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं, सोमवीर सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी है। उनका हाल भी स्थिर बताया गया है।
बता दें कि इससे पहले 8 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में विस्फोटक निष्क्रिय करने के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ के चार जवान घायल हो गए थे। घायलों में दो जवानों को गंभीर चोटें आई थीं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, सीआरपीएफ की टीम कोंटा रेंज अंतर्गत विभिन्न कैंपों, पिड़मेल, डब्बाकोंटा, कोलाईगुड़ा एवं एलार्मडगु, के निरीक्षण और वहां संधारित अनसर्विसेबल/शेष बचे विस्फोटकों के सुरक्षित विनष्टीकरण के लिए जगदलपुर से एम्युनिशन टेक्नीशियन टीम 50वीं वाहिनी सीआरपीएफ एलार्मडगु कैंप, थाना भेज्जी, जिला सुकमा पहुंची थी।
थाना भेज्जी अंतर्गत एलार्मडगु कैंप से लगभग 200 मीटर दूर स्थित बोदराजपदर नाला के पास टीम द्वारा सुरक्षा मानकों के तहत विस्फोटकों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया की जा रही थी। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश/बम उड़कर पास में आ गिरा और ब्लास्ट हो गया। इस आकस्मिक दुर्घटना में सुरक्षा ड्यूटी और विनष्टीकरण कार्य में संलग्न चार जवान घायल हो गए थे।
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