आंध्र प्रदेश में पूर्व राज्यसभा सांसद विजयसाई रेड्डी ने बनाई नई पार्टी, जानें क्या रखा नाम

विजयसाई रेड्डी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का गठन किसी नए राजनीतिक नेता को तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता पहचानने और उसे विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने वंशवादी राजनीति को खत्म करने और समाज के हर वर्ग से योग्य नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकल्प भी जताया। पार्टी का जोर जमीनी स्तर पर नेतृत्व विकसित करने और आंध्र प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाने पर रहेगा।