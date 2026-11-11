‘डंडों से पीटा, सीने पर घूंसे मारे, 24 घंटे रोका इलाज’, अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने तिहाड़ जेल में लगाया टॉर्चर का आरोप

Matthew Van Dyke Allegations: म्यांमार टेरर मॉड्यूल मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल में लगभग छह महीने की कैद के दौरान उन्हें बार-बार पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। यह हलफनामा उनके खिलाफ NIA की चार्जशीट दाखिल होने से करीब दो सप्ताह पहले तैयार किया गया था। वैनडाइक के अनुसार, जेल में रहने के दौरान उनकी छाती और बांहों पर पुलिस की लाठियों से हमले किए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छाती पर लगी चोटों के लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होने के बावजूद, उन्हें लगभग 24 घंटे तक बिना किसी इलाज के छोड़ दिया गया।