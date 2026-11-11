कीर्ति आजाद का राम मंदिर जाने से इनकार, बोले- मां सीता मिथिला की बेटी, उनके लिए खड़ा रहूंगा

कीर्ति आजाद ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में पूजा-पद्धतियों की बहुत बड़ी विविधता मौजूद है। उन्होंने कहा, "मैं असम में कामाख्या जाता हूं। मैं देवी काली की पूजा करता हूं, वे ही मेरी आराध्य देवी हैं। मेरे पिता देवी दुर्गा के परम भक्त थे और मैं स्वयं देवी काली का भक्त हूं। मैं नियमित रूप से दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कालीघाट और दिल्ली के गोल मार्केट स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना करता हूं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हिंदू नहीं हूं?"