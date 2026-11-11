कीर्ति आजाद का राम मंदिर जाने से इनकार, बोले- मां सीता मिथिला की बेटी, उनके लिए खड़ा रहूंगा

Kirti Azad (Photo-IANS)
Kirti Azad Statement: समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने की चर्चाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आजाद ने एक भड़काऊ बयान दिया है। जब उनसे अखिलेश यादव के संभावित दौरे पर भाजपा नेताओं की लगातार आ रही टिप्पणियों के बारे में पूछा गया, तो कीर्ति आजाद ने राम मंदिर जाने की संभावना को खारिज कर दिया।
कीर्ति आजाद ने कहा, "क्या हमारे देश के 3,200 करोड़ देवी-देवताओं में केवल भगवान राम ही एकमात्र भगवान हैं? मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान राम ने अपनी पत्नी को तब त्याग दिया था जब वे अग्निपरीक्षा में सफल हो चुकी थीं। उन्होंने मां सीता को घर से निकाल दिया था। फिर मैं वहां क्यों जाऊं?"
भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने पर कीर्ति आजाद ने कहा, "'मर्यादा पुरुषोत्तम'? यह कैसी मर्यादा है? मैं आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? अग्नि परीक्षा पास करने के बाद भी माता सीता को उनके दो छोटे मासूम बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया था।"
सांसद कीर्ति आजाद ने अपने बयान में अपने गृह क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा, "मैं मिथिला से आता हूं, जो माता सीता की जन्मस्थली है। वह मिथिला की बेटी थीं। माता सीता मेरे लिए एक मां की तरह हैं, वह मिथिला के हर व्यक्ति के लिए मां के समान हैं। क्या मुझे अपनी मां के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए? मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा रहूंगा और इसीलिए मैं कभी राम मंदिर नहीं जाऊंगा।"
कीर्ति आजाद ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में पूजा-पद्धतियों की बहुत बड़ी विविधता मौजूद है। उन्होंने कहा, "मैं असम में कामाख्या जाता हूं। मैं देवी काली की पूजा करता हूं, वे ही मेरी आराध्य देवी हैं। मेरे पिता देवी दुर्गा के परम भक्त थे और मैं स्वयं देवी काली का भक्त हूं। मैं नियमित रूप से दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कालीघाट और दिल्ली के गोल मार्केट स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना करता हूं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हिंदू नहीं हूं?"
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