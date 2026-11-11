11 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य, विशाखापत्तनम में 31वीं CII पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस की भव्य तैयारी

सरकार का ध्यान केवल नए निवेश समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने समझौतों को धरातल पर उतारने पर भी है। जून 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच विभिन्न कंपनियों और संस्थानों ने राज्य सरकार के साथ 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 714 समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 526 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगभग 17.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ने की स्थिति में हैं। वहीं, 303 परियोजनाओं के माध्यम से करीब 7.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। शेष 188 परियोजनाएं लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित हैं और फिलहाल सरकारी मंजूरी एवं योजना के चरण में हैं।