‘मेरा दिल बैठ गया था…’ 1999 में सरकार बनाने के दावे के दौरान क्यों घबरा गई थीं सोनिया गांधी?

Sonia Gandhi Book: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में 1999 में केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश के दौरान के अपने अनुभवों को शेयर किया है। उन्होंने किताब में लिखा कि राष्ट्रपति भवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जब वह पत्रकारों के सामने पहुंचीं, तो उनका दिल बैठ गया था।