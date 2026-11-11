दिवाली की रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा बंद करने का आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले- प्रदूषण के आंकड़ों में हो रही हेराफेरी

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, पिछले साल दिवाली की रात, सरकार ने AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों को बंद कर दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। हम अभी CAQM के दफ्तर में हैं। इस साल भी, दिल्ली सरकार ने दिवाली की रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों से डेटा लेना बंद कर दिया। प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर मॉनिटरिंग स्टेशनों के पास पानी का छिड़काव किया जा रहा है। AQI को कम दिखाने और लोगों को धोखा देने के लिए, हरे-भरे इलाकों में नए AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं।