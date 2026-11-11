चंद्रकांत पाटिल और रवींद्र धंगेकर के बीच जुबानी जंग तेज, सतेज पाटिल के समर्थन में उतरे शिंदे गुट के नेता ने दी खुली चुनौती

धंगेकर बुधवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोकुल अध्यक्ष पद के चुनाव में चंद्रकांत पाटिल ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वह उचित नहीं है। सतेज पाटिल को बर्बाद करने की चेतावनी देने वाले चंद्रकांत पाटिल आखिर खुद को क्या समझते हैं? वे आज तक एक आंगनबाड़ी तक नहीं खोल पाए और डीवाई पाटिल संस्थान को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। धंगेकर ने सवाल उठाया कि क्या चंद्रकांत पाटिल ने सतेज पाटिल को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री मानकर इस तरह की टिप्पणी की है? उन्होंने कहा कि सतेज पाटिल के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।