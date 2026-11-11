‘मुझ पर फिर हमले की प्लानिंग:’ अभिषेक बनर्जी का आरोप, घर के आसपास पुलिस वाहनों से रेकी की बात कही

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन पर लगातार हमले और उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि, एक बार फिर,कोलकाता पुलिस के अधिकारी मेरे घर के आस-पास निगरानी रखने और मुझ पर नजर रखने के लिए आधिकारिक पुलिस वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने इसी तरह की रेकी की थी, जिसके बाद 7 नवंबर को गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया है।