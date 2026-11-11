भगवान राम पर कीर्ति आजाद के बयान पर बोले राशिद अल्वी- हिंदू धर्म के मामले में दूसरे लोग दखल न दें

वहीं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर भी राशिद अल्वी ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अल्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, तब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी बयान देते थे और कहते थे कि सरकार ही शहर की हवा में जहर घोलने के लिए जिम्मेदार है। अब वे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस साल दिल्ली का AQI पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों ने पूरी दिल्ली को गैस चैंबर में तब्दील कर दिया है।