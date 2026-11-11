फाल्टा में टीएमसी नेता जहांगीर खान की अवैध बहुमंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू, बीजेपी ने बताया आम लोगों की जीत

दो मंजिल से ऊंची इमारत के लिए जिला परिषद से अनुमति लेनी होती है। जहांगीर पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के यह काम किया। इस मामले में बीजेपी नेताओं समेत कई अन्य लोगों ने भी टीएमसी नेता के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई कि फाल्टा के श्रीरामपुर में बनी इस इमारत का निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजे और सुनवाई के लिए बुलाया, लेकिन जहांगीर पेश नहीं हुए। जांच के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही इस अवैध बनी इमारत को गिराने का काम शुरू किया गया। बुलडोज़र एक्शन के दौरान घटनास्थल पर बीडीओ संदीप सिंह राय, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मी मौजूद रहे। अवैध इमारत का ताला तोड़कर अंदर घुसा गया, सामान बाहर निकाला गया और फिर उसे तोड़ने का काम शुरू किया गया। इस काम को पूरा करने में कुछ दिन लग सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहांगीर पर कई अन्य आपराधिक मामलों के आरोप भी हैं और उनकी संपत्तियों की भी जांच भी चल रही है।